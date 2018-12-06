اليونيفيل: وجود نفق قرب الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل

أكدت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان في بيان الخميس وجود نفق اكتشفه جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إنها "منخرطة الآن مع الأطراف للقيام بإجراءات متابعة عاجلة.. ومن المهم جدا تحديد الصورة الكاملة لهذا الحدث الخطير.. وسترسل اليونيفيل نتائجها الأولية إلى السلطات المختصة في لبنان".

من جانبه، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من المجتمع الدولي فرض عقوبات إضافية على #حزب_الله اللبناني وإدانته، رداً على ما أعلنه الجيش الإسرائيلي الثلاثاء عن "اكتشاف أنفاق تمتد من جنوب لبنان إلى شمال إسرائيل."

وقام بنيامين نتنياهو بجولة في منطقة العمليات على الحدود مع لبنان برفقة مجموعة من السفراء الخميس، من أجل إطلاعهم على "أنفاق حزب الله".

وشدد على أن أنفاق حزب الله تشكل نموذجا واحدا للعدوان الإيراني في المنطقة.