روسيا.. سجن داعشي خطط لهجوم إرهابي على كاتدرائية

أعلن القضاء الروسي، الخميس، أنه أصدر حكما بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة على روسي مؤيد لتنظيم #داعش، خطط لاعتداء في سان بطرسبرغ أحبط بفضل تعاون الولايات المتحدة حسب الكرملين.

وقال الجهاز الإعلامي لمحكمة سمولينسكي في سان بطرسبرغ في بيان إن المحكمة "حكمت مساء الأربعاء على فيروز كالافوروف (19 عاما) المتهم بأنه أعد عملا إرهابيا في كاتدرائية سيدة #كازان في وسط #سان_بطرسبرغ، بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة".

وأوضح المحققون أن #فيروز_كالافوروف اقترح على المتواطئين معه فكرة القيام باعتداء انتحاري في كاتدرائية سيدة كازان، المقصد السياحي الشهير فيما كان هؤلاء يفكرون في البداية بهجوم بالسكاكين.

وقد أوقف في كانون الأول/ديسمبر 2017 مع ستة أشخاص آخرين، يعتقد أنهم يؤيدون جميعا تنظيم داعش، كما تقول الأجهزة الأمنية الروسية.

وتؤكد موسكو أن معلومات نقلتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جعلت تلك العملية ممكنة.

واتصل الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين، آنذاك، بنظيره الأميركي دونالد ترمب و"شكره" على مساعدته. واعتبر ترمب من جهته أن التعاون بين أجهزة الاستخبارات الروسية والأميركية أتاح تجنب سقوط "آلاف" الضحايا، في ثاني مدينة روسية.

وحُكم على شخصين حتى الآن في إطار هذه القضية، أحدهما يفغيني افيموف، أستاذ اللغة الإنجليزية (18 عاما) الذي دين في آب/أغسطس "بإنتاج مواد متفجرة بطريقة غير قانونية" و"التحضير لعمل إرهابي"، وتلقى حكما بالسجن خمس سنوات.