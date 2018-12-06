"ليغو" تتبرع بـ100 مليون دولار لأطفال سوريا والروهينغيا

أعلنت "مؤسسة ليغو" اعتزامها التبرع بمائة مليون دولار لصالح "سيسيمي ووركشوب" (ورشة عمل سمسم)، وهي منظمة تعليمية غير ربحية أميركية، لتمويل مشروعات تستهدف مساعدة الأطفال المتضررين من أزمة اللاجئين الروهينغيا والحرب في سوريا.

وقالت المؤسسة الدنماركية اليوم الأربعاء إن المنحة "سوف تفيد بعضا من أكثر الأطفال ضعفا في العالم وتلفت الانتباه إلى الأهمية الشديدة للتعليم من خلال اللعب لوضعهم على مسار النمو والتطور السليمين".

واستحوذت "مؤسسة ليغو" التي تأسست عام 1986، على أكثر من 25 بالمائة من أسهم "مجموعة ليغو" صانع الألعاب الدنماركي الذي يديره القطاع الخاص.

ومن المقرر أن تحصل "سيسيم ووركشوب"، منتج "عالم سمسم"، المنحة على مدار خمس سنوات.