زوال الخطر بعد إخلاء مكاتب CNN إثر تهديد بوجود قنبلة

أعطت الشرطة الضوء الأخضر بانتهاء الخطر بعد أن أجبر تهديد بوجود #قنبلة شبكة #سي_أن_أن الإخبارية على إجلاء مكاتبها في #نيويورك.

وقالت الشرطة إن رجلا بلهجة جنوبية اتصل بالشبكة بعد العاشرة مساء الخميس، وقال إن خمس قنابل وضعت في جميع أنحاء المكان داخل مبنى تايم وارنر في كولومبوس سيركل.

وقالت الشرطة إنه تم إخلاء المبنى، وقام الأمن بعملية تفتيش أولية، ثم مشط فريق التعامل مع القنابل التابع لشرطة نيويورك.

وخارج المبنى، واصل مذيعا الشبكة براين سترلر ودون ليمون البث. وقال ليمون إن جرس إنذار الحريق ومكبر صوت أبلغهم بأنهم بحاجة إلى الإخلاء خلال بث برنامجه.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أخلي المبنى بشكل جزئي بعد الاشتباه في طرد يحتوي على مسحوق لصنع القنابل كان قد أرسل إلى الشبكة.