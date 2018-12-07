كوريا الشمالية تؤكد التزامها بنزع السلاح النووي

أكد ري يونغ هو، وزير خارجية #كوريا_الشمالية، اليوم الجمعة، بعد اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي، أن التزام كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي والحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية لم يتغير.

والصين هي أهم داعم اقتصادي ودبلوماسي لبيونغ يانغ رغم غضبها بشأن البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.

وتحسنت العلاقات بين البلدين في العام الماضي بعد إصلاح علاقات بيونغ يانغ مع سيول وواشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان بشأن اجتماع الوزيرين، إن ري أشار إلى أن كوريا الشمالية تأمل في بناء "ثقة متبادلة مطلوبة" مع الولايات المتحدة و"المضي في نفس الاتجاه".

ونقلت الوزارة عن وانغ قوله: "يتعين أن تواصل #الصين وكوريا الشمالية دفع شبه الجزيرة الكورية نحو نزع السلاح النووي".

وخلال اجتماعه مع ري في وقت لاحق قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن على البلدين تعزيز الاتصالات.

وذكر شي في تصريحات للصحافيين: "لا يزال الوضع الدولي والإقليمي فضلا عن الوضع في شبه الجزيرة الكورية في حالة تغير مستمر، لذلك يُعد التواصل في الوقت المناسب وتنسيق المواقف بين الصين وكوريا الشمالية مهما للغاية".

ويغادر ري الصين غدا السبت. وزار سوريا في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وتأتي زيارة ري وسط تكهنات شديدة حول احتمال أن يزور زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون كوريا الجنوبية هذا الشهر في أول زيارة يقوم بها زعيم كوري شمالي منذ الحرب.

وعلى الرغم من التفاؤل الأولي الذي صنعته قمة الزعيم الكوري كيم يونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترمب في حزيران/يونيو في سنغافورة، توقفت الدبلوماسية وسط خلافات بشأن طلب الولايات المتحدة أن تقوم #كوريا الشمالية بجرد كامل لأسلحتها النووية وتتخذ خطوات أخرى لنزع السلاح النووي قبل الفوز بمكافآت خارجية كبيرة.