مطالبة أممية بمساعدة عاجلة للروهينغا العائدين لبورما

أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين، الجمعة، أن المسلمين #الروهينغا الذين دفعوا مئات الدولارات للفرار من #مخيمات_اللاجئين في #بورما ، "يحتاجون إلى مساعدة عاجلة" منذ تم اعتراضهم في البحر وأرغموا على العودة.

ويتكدس نحو 120 ألفا من الروهينغا في مخيمات في بورما منذ اندلعت أعمال عنف في 2012 بين عناصر من هذه الأقلية المسلمة وميليشيات من إتنية راخين البوذية.

وكان مقررا ألا يبقوا فيها سوى فترة محدودة، لكنهم عالقون فيها منذ سنوات، ويحصلون على العناية والتعليم، أما فرص العمل فبالغة الصعوبة.

وقد تمكنت سفينة من الوصول هذا الأسبوع إلى مدينة أتشيه المعروفة بإسلامها المحافظ والواقعة على الطرف الشمالي لجزيرة سومطرة الإندونيسية.

لكن سفنا كثيرة أخرى تم اعتراضها في المياه الإقليمية البورمية، وأعيد الروهينغا الذين كانوا على متنها إلى المخيمات.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أواف ماكدونل، إن عددا كبيرا منهم باعوا كل ما يملكون لدفع المال للمهربين، لافتة إلى أنهم "يحتاجون إلى مساعدة عاجلة".