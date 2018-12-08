السعودي مشعل السلمي رئيسا للبرلمان العربي لولاية ثانية 

فاز مرشح المملكة العربية #السعودية عضو مجلس الشوري الدكتور #مشعل_بن_فهم_السلمي برئاسة #البرلمان_العربي لولاية ثانية بالتزكية.

وتمت تركية المرشح السعودي في جلسة خاصة للبرلمان العربي عقدت اليوم السبت في القاهرة، تقديراً لدور المملكة في خدمة القضايا العربية وتقديراً لما قدمه من أعمال خلال رئاسته الأولى للبرلمان العربي.

وعقب إعلان فوزه تقدم رئيس البرلمان العربي بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعادل الجبير وزير الخارجية على الدعم الكبير للمرشح السعودي، لشغل منصب رئيس البرلمان العربي الذي يعد الذراع التشريعية والرقابية لمنظومة العمل العربي المشترك.

من جانبهم أشاد نواب البرلمان العربي بالدور الكبير الذي قام به مرشح السعودية خلال الدورة الماضية في تفعيل العمل البرلماني العربي المشترك على الساحة الإقليمية والدولية خاصة ما يتعلق بنصرة القضية الفلسطينية ودعم شعبها، ورفع اسم السودان من القائمة الدول الراعية للإرهاب، والوقوف مع الدول العربية في جهودها لمكافحة الإرهاب، والتصدي للتدخل في شؤون الدول الداخلية.

وأضافوا أن المرشح السعودي كان له دور كبير في الاهتمام بقضايا المرأة والشباب والطفل، وتعزيز وتنشيط العلاقات البرلمانية والشعبية مع عدد من الدول الكبرى الفاعلة على المستوى الدولي ومع البرلمانات الإقليمية وخاصة برلمان عموم إفريقيا والبرلمان الدولي والجمعية البرلمانية لحلف الناتو.