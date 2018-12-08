عشية الاحتجاجات.. دول تدعو رعاياها بفرنسا لتوخي الحذر

دعت دول أجنبية رعاياها في فرنسا، الجمعة، إلى توخي الحذر نظراً لاحتمال اندلاع أعمال عنف خلال احتجاجات مقررة السبت، خصوصاً في باريس، وطلبت منهم البقاء بعيداً.

وأصدرت السفارة الأميركية تحذيراً يوضح بالتفصيل المكان المتوقع للاحتجاجات في باريس السبت.

وأفاد بيان السفارة: "قد تتحول التظاهرات إلى أعمال عنف تؤدي إلى أضرار في الممتلكات"، مشيراً إلى أن "رد الشرطة قد يكون عبر استخدام خراطيم المياه أو الغاز المسيل للدموع".

وينصح هذا التحذير الأميركيين بتجنب الحشود ونقل السيارات بعيداً من الأماكن التي من المتوقع ان تشهد مسيرات.

بدورها، حذرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان من تحول احتجاجات السبت إلى أعمال عنف.

وأضافت: "قد يواجه سائقو السيارات الذين يعبرون فرنسا أيضاً تأخيراً أو عوائق سببها المتظاهرون في أكشاك رسوم الطرق السريعة".

من جهتها، نصحت بلجيكا رعاياها بتأجيل أي رحلات إلى باريس إذا كان ذلك ممكناً، أما إذا كانوا في باريس، فعليهم تجنب المواقع السياحية وترك أي سيارات في مواقف تحت الأرض.

ونصحتهم بـ"عدم التدخل في أي نقاشات (...) لا تقاوموا الشرطة".

كما نصحت وزارة الخارجية الإسبانية رعاياها في باريس بمتابعة التغطية الإخبارية والفرار من المواجهات.

وفي حال وجودهم وسط العنف، يجب عليهم الابتعاد في أسرع وقت بدون التوقف لالتقاط صور.

وطلبت البرتغال من مواطنيها في باريس عدم الخروج إذا تمكنوا من ذلك.

وحذرت السلطات الهولندية والألمانية والإيطالية والتركية من احتمال وقوع أعمال عنف، خصوصاً في باريس، ونصحت رعاياها بالابتعاد من التظاهرات.

ونهاية هذا الأسبوع، سينتشر نحو 8 آلاف من عناصر الشرطة في باريس، أي أكثر بخمسة آلاف من نهاية الأسبوع الماضي.

وبين الدول العربية، دعت كل من السعودية والإمارات والبحرين من خلال سفاراتها في باريس رعاياها الى ضرورة توخي الحذر.

كما دعت وزارة الخارجية الأردنية الرعايا "المقيمين والزائرين لباريس، في ضوء استمرار التظاهرات التي تشهدها بعض مناطق المدينة، إلى "ضرورة الابتعاد عن مناطق التظاهرات وتوخي الحيطة والحذر أثناء تنقلهم".