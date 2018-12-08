مصرع 3 عمال في انهيار منجم ذهب شمال السودان

أدى انهيار بئر بمنطقة "قبقبة" بولاية نهر النيل شمال السودان إلى مقتل 3 من عمال التعدين من جملة 16 آخرين كانوا ينقبون عن الذهب.

ووفقا لبيان الشركة السودانية للموارد المعدنية، تلقت "العربية.نت" نسخة منه، أصيب 3 عمال آخرين وتم نقلهم وإسعافهم، بينما لايزال 10 عمال عالقين داخل المنجم.

وتعود أسباب حوادث انهيار آبار الذهب في مواقع التعدين الأهلي بالسودان إلى ضعف التقديرات الفنية والجيولوجية لدى بعض عمال التعدين في فتح مسارات الآبار، وسبل تأمينها من المخاطر المحتملة.

ووفقا لإحصائية غير رسمية، فقد انهارت الآبار فوق ما يقارب الـ150 عاملاً بالتعدين في الولايات التي يوجد بها تعدين أهلي. ويستخدم في عمليات انتشال الجثامين آليات العمال، وتصل بعض آبار التعدين العشوائي إلى أعماق بعيدة داخل الأرض بحثاً عن الذهب.