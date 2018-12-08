مقتل 3 أفغان من عائلة واحدة إثر اصطدام عربتهم بقنبلة

قال مسؤول أفغاني إن ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين لقوا حتفهم، عندما اصطدمت عربتهم بقنبلة زرعت على جانب الطريق في ولاية هيرات غرب البلاد.

موضوع يهمك أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب الباكستانية القبض على 5 "إرهابيين" كانوا يخططون لشن هجمات على الأجهزة الأمنية، وضبط سترات... باكستان:اعتقال 5 إرهابيين وضبط سترات ناسفة وأسلحة فتاكة العرب و العالم

وأوضح جيلاني فرهاد، المتحدث باسم حاكم الولاية، أن الثلاثة، الذين كانوا من عائلة واحدة، قُتلوا صباح السبت في منطقة غوزرا. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن فرهاد ألقى باللائمة على مقاتلي طالبان الذين ينشطون في المنطقة.

في ولاية نانغارهار شرقاً، اعتقل ثلاثة أعضاء من تنظيم داعش أثناء عملية عسكرية في منطقة بحسود، حسبما قال عطا الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم الولاية.

ينشط مقاتلو حركة طالبان وتنظيم داعش في شرق #أفغانستان، وخاصة في ولاية نانغارهار.