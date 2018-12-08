وزيرة بريطانية: اتفاق ماي لـ"الانسحاب" أفضل اختيار

قالت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية، أمبر راد، إن اتفاق رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي هو الاختيار الأفضل والخطة الوحيدة المتاحة للانسحاب من التكتل، رغم اعترافها بأنه قد تكون هناك حاجة إلى خطة بديلة.



ويبدو أن أعضاء البرلمان يتجهون إلى رفض اتفاق ماي الثلاثاء، وهو أمر يهدد بأن يدخل خامس أكبر اقتصادات العالم في غموض أكبر، كما يترك الباب مفتوحاً أمام عدد من النتائج الممكنة، من بينها خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي.



وقالت راد، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) السبت: "أفضل اتفاق لدينا هو الاتفاق الذي قدمته رئيسة الوزراء"، مشيرة إلى أن "هناك خطة واحدة فقط".



وأكدت ماي أنه من الضروري أن يؤيد أعضاء البرلمان اتفاقها للانسحاب وإن البديل هو إما أن يواجهوا خروجاً مؤلماً من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو إمكانية ألا يكون هناك خروج على الإطلاق، لكن راد قالت إنه من الممكن أن تكون هناك حاجة لخطة بديلة.



وأضافت راد: "إذا لم تمر (خطة ماي) فمن الممكن حدوث أي شيء: التصويت الشعبي، الاختيار النرويجي، أي من هذين الاختيارين يمكن أن يطرح".



والنرويج ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، لكنها ضمن السوق الموحدة للتكتل مما يسمح بحرية نقل السلع ورأس المال والخدمات وحرية انتقال الأشخاص. ويطرح الاختيار النرويجي أيضاً بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي على الرغم من أن النرويج ليست عضواً فيه.



كذلك عبر بعض أعضاء البرلمان، بمن فيهم مشرعون من حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، عن تأييدهم لاستفتاء ثان على عضوية الاتحاد الأوروبي أو إجراء تصويت شعبي.



وقالت راد إن ماي ينبغي أن تظل رئيسة للوزراء حتى إذا خسرت اقتراع الثلاثاء.، لافتة إلى أن "رحيلها غير وارد".