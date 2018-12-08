"السترات الصفراء" تمتد لبروكسل.. وتوقيف 400 شخص

أوقف نحو 400 شخص، السبت، في بروكسل وأصيب شرطي خلال تظاهرة #السترات_الصفراء، التي شارك فيها حولي 100 شخص اليوم السبت، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية.

وقالت إلسي فان دي كيير، متحدثة باسم شرطة بروكسل وضاحيتها الجنوبية إيكسل لوكالة "فرانس برس": "أصيب شرطي في الوجه ونقل إلى المستشفى لكنّ حياته ليست في خطر".

وأضافت أنّ بعض المحتجين ألقوا مقذوفات وخصوصاً الحجارة على قوّات الأمن قرب الحيّ، الذي تقع فيه مقار الهيئات الأوروبية والذي أغلق بشكل كامل أمام السيارات والمارة.

واضطرّت الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بحسب المتحدثة التي قالت "هناك بعض الأضرار"، دون مزيد من التفاصيل. ولفتت إلى أنّ الوضع عاد إلى الهدوء مساء على ما يبدو.

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وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس" عن نشر حواجز للشرطة حول الحي الأوروبي، حيث تقع الهيئات الأوروبية (المفوضية والمجلس والبرلمان) لمنع دخول السيارات والمارة.

وبحسب وكالة الأنباء البلجيكية "بيلغا"، أغلق بعض محتجي "السترات الصفراء" الطريق السريعة في اتجاه مدينة ريكيم الواقعة في فلاندر الغربية قرب الحدود مع فرنسا.

وأضافت الوكالة أن حاجزاً وُضع في وقت مبكر صباحاً على طريق سريعة أخرى قريبة من الحدود الفرنسية البلجيكية.

وامتد تحرّك "السترات الصفراء" الذي بدأ في #فرنسا، إلى #بلجيكا وخصوصاً إلى منطقة والونيا الناطقة بالفرنسية.

وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر، تظاهر 300 شخص في بروكسل حيث أحرقت آليتان للشرطة.