أفغانستان توقف مسؤولي كرة القدم بعد انتهاك فريق النساء

أعلن متحدث باسم المدعي العام في #أفغانستان، الأحد، أن المدعي العام قرر وقف رئيس الاتحاد الأفغاني لكرة القدم ومسؤولين آخرين في إطار تحقيق حول تعرض لاعبات في منتخب كرة القدم النسائية للاستغلال الجنسي.

وأمر الرئيس الأفغاني، أشرف غني، بفتح تحقيق بعدما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية الأسبوع الماضي عن شخصيات كبرى على صلة بفريق كرة القدم النسائية قولهم إن عددا من اللاعبات تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل مسؤولين في الاتحاد الأفغاني لكرة القدم.

وصرح جمشيد رسولي، المتحدث باسم المدعي العام، بأنه جرى إيقاف المسؤولين بعد توصية من فريق التحقيق في هذه الواقعة.

وبحسب تقرير "غارديان"، تعرضت اللاعبات للاستغلال الجنسي المزعوم داخل مقر اتحاد كرة القدم في أفغانستان وداخل معسكر للتدريب في الأردن خلال فبراير/ شباط. ووصف الرئيس الأفغاني هذه المزاعم بأنها "صادمة وغير مقبولة لكل الأفغان".

وذكر مسؤول أفغاني أنه تقرر وقف رئيس اتحاد كرة القدم، أكرم الدين كريم، وخمسة مسؤولين آخرين، لكنه أضاف أن التحقيق لا يزال جاريا لكشف مزيد من التفاصيل.

ومن جهته، أصدر الاتحاد الأفغاني لكرة القدم بيانا أكد فيه أن تلك المزاعم "لا أساس لها"، مضيفا أنه سيتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق.