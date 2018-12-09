إصابة رئيس الغابون بسكتة دماغية

أصيب رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا، المتواجد خارج بلاده منذ توعكه قبل شهرين، بجلطة في الدماغ، حسب ما صرح نائبه، الأحد، في أول إعلان رسمي عن تفاصيل مرض رئيس البلد الصغير الواقع في غرب إفريقيا.

وغادر بونغو (59 عاما) مستشفى في الرباط مطلع الشهر الحالي بعد إدخاله في 29 تشرين الثاني/نوفمبر إثر إصابته بـ"وعكة صحية" نهاية تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

ويمضي حاليا فترة نقاهة في مقر سكني خاص في الرباط.

وقال نائب الرئيس الغابوني بيير كلافير ماغانغا موسافو، السبت، إن بونغو كان يعاني من سكتة دماغية.

وتابع في خطاب في فرانسفيل في جنوب البلاد "لا أحد يبتهج بسبب وفاة أو مرض شخص آخر، أولئك الذين لم يعرفوا ما هي الجلطة في الدماغ، صلوا لله كي لا تعرفوا أحدا" مصابا بها.

وأضاف "لا أتمنى أن تحدث لأي شخص ولا حتى لألد أعدائي".

وغذى انعدام المعلومات الدقيقة حول وضعه الصحي الشائعات أنه أصيب بالشلل أو حتى توفي.

وكان نائب الرئيس ضمن وفد من مسؤولين كبار زاروا بونغو، الثلاثاء، في الرباط.

ولم يتحدث الناطق باسم الرئاسة الغابونية، إيك نغوني عن صحة الرئيس سوى مرتين طيلة شهر كامل.

وتولى بونغو رئاسة الدولة الإفريقية الغنية بالنفط في 2009 بعد رحيل والده عمر بونغو الذي حكم البلاد منذ 1967.

وفي 2016، أعيد انتخاب علي بونغو رئيسا في انتخابات فاز فيها بفارق ضئيل وأثارت جدلا واسعا.