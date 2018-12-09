الصين تستدعي سفير أميركا حول اعتقال مسؤولة هواوي

استدعت وزارة الخارجية الصينية، السفير الأميركي، الأحد، لتسليمه "احتجاجا قويا" بشأن اعتقال #منغ_وان _تشو، المديرة المالية العالمية لشركة #هواوي في كندا، وقالت إن على الولايات المتحدة سحب أمر اعتقالها.

وذكرت الوزارة أن لي واي تشنغ، نائب وزير الخارجية الصيني، أبلغ السفير الأميركي أن أي إجراءات أخرى ستعتمد على ما تتخذه الولايات المتحدة من إجراءات.

واعتقلت السلطات في كندا منغ، ابنة مؤسس شركة هواوي، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول. وتطلب #الولايات_المتحدة تسليمها لاتهامها بالتستر على علاقات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات لإيران على الرغم من العقوبات المفروضة عليها.