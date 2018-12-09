ماي للبرلمان: لا تأخذوا بريطانيا إلى "مياه مجهولة"

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، نواب البرلمان من أنهم قد يأخذون بريطانيا إلى "مياه مجهولة" والدعوة لانتخابات عامة إذا رفضوا اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في تصويت برلماني حاسم هذا الأسبوع.

وتقاتل ماي لإنقاذ خطة خروج بريطانيا التي لا تحظى بشعبية قبل المواجهة في البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، حيث يتوقع على نطاق واسع أن يرفض النواب اتفاق ماي مع الاتحاد الأوروبي.

وشدد مكتب ماي على أن التصويت سيجرى، وسط تكهنات بأن الحكومة قد تضطر إلى تأجيله.

وفي مقابلة مع صحيفة "ذا ميل أون صنداي"، قالت ماي إن رفض اتفاقها سيعني "حالة خطيرة من عدم اليقين للأمة مع وجود خطر حقيقي من عدم الخروج أو المغادرة بدون اتفاق".