إصابة 6 إسرائيليين بإطلاق نار من سيارة مسرعة في الضفة

أصيب 6 إسرائيليين بالرصاص، أمس الأحد، في هجوم قرب مستوطنة عوفرا، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أُطلقت أعيرة نارية من سيارة فلسطينية مسرعة على مدنيين إسرائيليين كانوا يقفون عند محطة للحافلات... ردّ جنود كانوا موجودين على مقربة بإطلاق النار صوب العربة المشبوهة التي لاذت بالفرار".

وتابع بيان الجيش أن القوات الإسرائيلية ما زالت تبحث عن المهاجمين وتجري تمشيطا للمنطقة.

ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو لعملية إطلاق النار، وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

لحظة إطلاق النار باتجاه مجموعة من المستوطنين عند مدخل مستوطنة عوفرا قرب سلواد غرب رام الله pic.twitter.com/8tC70Nf7JZ — kareem Asakrah (@kasakrah) December 9, 2018

وقالت أجهزة الإسعاف إن ستة أشخاص، بينهم امرأة في الثلاثينات، أصيبوا بجروح بالغة ونقلوا إلى مستشفيات في القدس.

يذكر أن آخر هجوم استهدف إسرائيليين في الضفة الغربية كان في 26 نوفمبر /تشرين الثاني، حين دهس فلسطيني بسيارته ثلاثة جنود قبل أن يقتل بأيدي قوات الأمن الإسرائيلية.