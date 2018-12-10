الصليب الأحمر: آلاف المهاجرين بالبوسنة تحت وطأة الشتاء

نبّه الاتحاد الدولي للصليب الأحمر، الاثنين، إلى أن آلاف المهاجرين اللاجئين في مساكن مؤقتة في #البوسنة على أمل العودة الى #كرواتيا، البلد العضو في الاتحاد الأوروبي، يحتاجون إلى مزيد من المساعدة الإنسانية مع حلول الشتاء.

وتواجه البوسنة، التي تجنبها المهاجرون في السابق، تدفقاً هذه السنة تجد صعوبة في التعامل معه. ومنذ كانون الثاني/يناير، دخل أكثر من 23 ألف مهاجر إلى هذا البلد، بالإضافة إلى حوالي 5300 ما زالوا موجودين فيه، معظمهم قرب الحدود مع كرواتيا، كما قال الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأضاف المسؤول الإقليمي لأوروبا في الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، سيمون ميسيري: "على رغم جميع الجهود التي تبذلها منظمات المساعدة لتأمين المواد الغذائية والملجأ للمهاجرين، ما زالت الظروف الحياتية سيئة، وثمة تخوف من ازدياد حالات التجمد مع وصول البرد".

وأضاف: "من دون مساعدة إنسانية، من الصعب تقدير عدد الأشخاص الذين سيصمدون حتى الربيع".

وهؤلاء المهاجرون، الذين فروا من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعيشون في خيم ومبان مهجورة ومخيمات بدائية لا تتوافر فيها أي حماية من درجات الحرارة التي يمكن أن تتدنى إلى ما دون 15، فيما تغلق المراكز الحدودية.

وتوزع هيئة الصليب الأحمر في البوسنة والهرسك كل يوم مواد غذائية على حوالي ثلاثة آلاف شخص في ستة مراكز استقبال موزعة في كل أنحاء البلاد، لكن "مواردها محدودة"، كما جاء في البيان.

وتابع ميسيري: "نتخوف من أن يصير المهاجرون، إذا لم يحصل عمل ملموس، ضحايا كارثة إنسانية يمكن تجنبها. لكن إذا تحركنا الآن يمكن أن نوفر بعض الحماية للمهاجرين والمجموعات التي تستقبلهم. الوقت ينفد".

ووجه الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر وهيئة الهلال الأحمر في البوسنة والهرسك، نداء، الاثنين، لجمع 3.3 مليون فرنك سويسري (2.9 مليون يورو).