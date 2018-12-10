الكرملين: روسيا لم ولن تتدخل في شؤون فرنسا

وصف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم #الكرملين، الاثنين، أي اتهامات لروسيا بالمساعدة في التحريض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في فرنسا بأنها افتراءات.

وقال بيسكوف للصحافيين: "لم ولن نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة بما في ذلك فرنسا".

والأحد، أطلقت السلطات الفرنسية تحقيقاً بعد تزايد الحسابات الإلكترونية المزيفة التي تهدف لتضخيم حركة "السترات الصفر" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر مصدر أن الاستخبارات الفرنسية حذرة جداً من تلاعب بالمعلومات، لكن لا يزال من المبكر البت في مسألة صحة معلومات نشرتها صحيفة "تايمز" البريطانية، التي أكدت أن مئات الحسابات المزيفة التي تدعمها روسيا تسعى إلى تضخيم حركة "السترات الصفر".

وكانت الصحيفة البريطانية "تايمز" نقلت عن تحليلات أجرتها شركة "نيو نولدج" للأمن الإلكتروني، أن نحو مئتي حساب على "تويتر" تنشر صوراً ومقاطع فيديو لأشخاص أصابتهم الشرطة بجروح بالغة يُفترض أن يكونوا من محتجي "السترات الصفر" في حين تعود هذه المشاهد إلى أحداث لا تمت بصلة إلى التظاهرات الجارية في فرنسا منذ أسابيع.

وشهدت فرنسا للسبت الرابع على التوالي حركة احتجاجية عنيفة من أصحاب "السترات الصفر"، رغم قيام الحكومة الفرنسية، الأربعاء الماضي، بإلغاء ضريبة الوقود التي أثارت الحركة، وهو ما اعتبره البعض حركة تطال رئاسة #إيمانويل_ماكرون.