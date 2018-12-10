توقيف إعلاميين أردنيين اثنين نشرا صورة مسيئة للمسيح

قرر مدعي عام عمان، الاثنين، توقيف ناشر أحد المواقع الإخبارية الأردنية ومحررة في الموقع على خلفية نشر الموقع صورة اعتبرت "مسيئة" للسيد المسيح، وأثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وأصدر المدعي العام قرارا بتوقيف الإعلامي الشهير، #محمد_الوكيل، ناشر موقع "الوكيل الإخباري"، وإحدى المحررات في الموقع، "أسبوعا على ذمة التحقيق"، على ما أفاد مصدر قضائي.

وأوقف الوكيل وزميلته للتحقيق بتهمة "إثارة النعرات الطائفية التي تتراوح عقوبتها في حال الإدانة إلى السجن ما بين 6 أشهر إلى ثلاث سنوات"، بحسب المصدر.

وكان موقع "الوكيل الإخباري" نشر قبل أيام على صفحته لوحة العشاء الأخير للفنان الإيطالي، ليوناردو دا فينشي، تم التلاعب فيها بحيث يظهر الشيف التركي نصرت غوكشيه يقف خلف السيد المسيح، وهو يؤدي حركته الشهيرة برش الملح على العشاء المقدم أمام السيد #المسيح.

وتظهر في الصورة أيضا قدم أحد تلامذته وقد وشم على ساقه صورة لوجه المسيح.

وكان الوكيل، الذي يقدم برامج لعدة محطات إذاعية، رفع الصورة وقدم اعتذاراً مسجلاً عن الصورة المنشورة، مشيراً إلى أن إحدى المحررات المتدربات وقعت في "خطأ" غير مقصود عبر نشر هذه الصورة، وذلك قبل استدعائه من قبل وحدة "الجرائم الإلكترونية" في الأمن العام.

ويشكل المسيحيون حوالي 6% من سكان الأردن البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة.