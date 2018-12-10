قطارات ألمانيا تتوقف.. عمال سكك الحديد غاضبون

تعطلت جميع خطوط القطارات الرئيسية في ألمانيا الاثنين، إثر إضراب نفذه عمال سكك الحديد للضغط من أجل زيادة رواتبهم، وفق ما أفادت الشركة المشغلة "دويتشه بان".

وأشار بيان الشركة إلى حصول "اضطرابات في خطوط النقل الإقليمية" جراء إضراب لمدة أربع ساعات بدأ الساعة (04,00 بتوقيت غرينتش).

وأوضح متحدث باسم الشركة أن القطارات السريعة والخدمات داخل المدن تأثرت بالإضراب.

وذكرت الشركة أمس الأحد أنّ حركة القطارات الوطنية والإقليمية والمحلية ستتأثر حتى ما بعد انتهاء الإضراب المقرر أن يستمر بين الساعة الخامسة والتاسعة بالتوقيت المحلي (من الرابعة إلى الثامنة ت غ).

ولم توضح الشركة عدد رحلات القطارات التي ألغيت أو عدد الركاب المتوقع أن يتضرروا جراء الإضراب.

موضوع يهمك لم يتوقع أحد أن أكون أنا مطلقة حمى "السترات الصفراء".. هذا باختصار ما قالته مع ضحكة، بريسيلا لودوسكي، (33 عاماً) في... هذه هي مطلقة السترات الصفراء.. صرخة أشعلت شوارع باريس الأخيرة

يذكر أن جولة مفاوضات بين الشركة ونقابة عمال السكك الحديد، الذين يطالبون برفع رواتب 160 ألف موظف بنسبة 7,5 بالمئة، انتهت سابقاً من دون اتفاق. وقالت المفاوضة باسم النقابة ريجينا راش-زيمبا إن "الشركة قدمت عروضا لا تلبي مطالب أعضائنا".

لكن "دويتشه بان" قالت في بيان إن "لا جدوى تماماً" من الإضراب، مشيرة إلى أنّ عرضها كان "مغريا ويلبي المطالب الرئيسية" للموظفين.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنّ الشركة دعت ممثلي النقابة إلى مباحثات جديدة بعد ظهر الاثنين.