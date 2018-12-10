لبنان يحبط هجمات داعش على الجيش ومسيحيين ودور عبادة

أعلن وزير الداخلية اللبناني، #نهاد_المشنوق، أن الشرطة اكتشفت وأحبطت هجمات بقنابل خطط لها تنظيم داعش.

وقال المشنوق للصحافيين، الاثنين، إن القنابل دخلت إلى لبنان عبر محافظة #إدلب بشمال غربي سوريا، الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة، في أسطال جبن، وكانت مخصصة لاستهداف دور عبادة وتجمعات للمسحيين ومواقع عسكرية.

وأضاف الوزير أن الهجمات كان من المفترض أن تقع خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو/أيار الماضي.

وأوضح المشنوق أن استخبارات الشرطة رصدت الهجمات المخططة قبل عشرة أشهر عبر مخبر سوري في لبنان.

وجاء الإعلان قبيل موسم عيد الميلاد (كريسماس)، والذي يشهد قيام كثير من اللبنانيين بالاحتفال في أماكن عامة.

وشن تنظيم داعش ومتطرفون على صلة بتنظيم القاعدة هجمات في لبنان خلال أوقات سابقة، وقتلوا عشرات الأشخاص.