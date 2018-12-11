أستراليا تبحث نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

كشف مصدران مطلعان أن الحكومة الأسترالية اجتمعت، الثلاثاء، لمناقشة ما إذا كانت ستنقل السفارة الأسترالية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وهو قرار سيغير سياسة مستمرة منذ عقود ومن المرجح أن يثير غضب دول آسيوية مجاورة.

وقال أحد المصدرين طالباً ألا ينشر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث إلى وسائل الإعلام: "اجتمعت الحكومة اليوم ونوقش موضوع نقل السفارة في إسرائيل. وما زال القرار معلقا".

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، في أكتوبر/ تشرين الأول، أنه "منفتح" على نقل السفارة إلى القدس.

ونقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس في مايو/أيار وهي خطوة أثارت غبطة الإسرائيليين وغضب الفلسطينيين وقلق العالم العربي والحلفاء الغربيين.

وذكرت صحيفة (ذي أستراليان) أن عدداً من الوزراء البارزين يميلون إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل دون نقل السفارة إلى المدينة.

ويمثل وضع القدس عقبة رئيسية أمام عقد اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتقول إسرائيل إن القدس، بما فيها شطرها الشرقي الذي ضمته بعد حرب عام 1967، عاصمة لها بينما يتسمك الفلسطينيون بأن القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية.

وأفادت "ذي أستراليان" أن القرار يمكن أن يعلن هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يثير قرار أستراليا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل غضب إندونيسيا أكبر دولة تعيش فيها أغلبية مسلمة في العالم.

والقضية الفلسطينية حساسة بالنسبة لإندونيسيا التي ترفض توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع أستراليا لحين اتضاح خطواتها تجاه إسرائيل.