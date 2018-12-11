روسيا ترفض انتقاد بومبيو إرسالها قاذفتين إلى فنزويلا

رفض #الكرملين انتقاد الولايات المتحدة نشر قاذفات استراتيجية روسية في فنزويلا.

ورد وزير الخارجية الأميركي، مايك #بومبيو، على وصول قاذفتين من طراز "تو-160" القادر على حمل قنابل نووية إلى فنزويلا أمس الاثنين بالتغريد على (تويتر)، قائلاً "على الشعبين الروسي والفنزويلي أن يريا هذا الأمر على حقيقته: حكومتان فاسدتان تهدران المال العام، وتدهسان الحرية في حين يعاني الشعبان".

ورفض ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تصريح بومبيو ووصفه "بغير الدبلوماسي" و "غير المناسب".

وقال للصحافيين، اليوم الثلاثاء، إن مثل هذا الانتقاد يبدو غريباً من دولة "ميزانيتها العسكرية كافية لإطعام قارة إفريقيا بأكملها".