شرطة بريطانيا تعتقل رجلاً في حرم البرلمان

استخدمت #الشرطة_البريطانية المسلحة مسدساً صاعقاً للقبض على رجل داخل حرم #البرلمان في #وستمنستر، الثلاثاء.

وشاهد مصور رويترز، الثلاثاء، شرطي يصيح في الرجل: "توقف. انزل على الأرض".

وأظهرت صور رجال شرطة مسلحين يستخدمون مسدسا صاعقا مع رجل عند البوابة الرئيسية للبرلمان. وقيده رجال الشرطة بعد ذلك، وهم يصوبون مسدسا إلى رأسه.

وقالت الشرطة: "احتجزنا رجلا عند بوابة كاريدج داخل قصر وستمنستر وألقينا القبض عليه للاشتباه في اختراقه موقعا خاضعا للحراسة. استخدمنا مسدسا صاعقا. التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث".

ووقع الحادث بالقرب من المكان الذي طعن فيه خالد مسعود (52 عاما) ضابط شرطة غير مسلح وقتله في مارس/آذار عام 2017 بعدما قتل أربعة أشخاص عند جسر وستمنستر القريب. وأردته الشرطة قتيلا بالرصاص في وقت لاحق.

وفي أغسطس/آب، ألقت الشرطة القبض على رجل بعدما دهس بسيارة مشاة وراكبي دراجات قبل أن يصطدم بحاجز أمام مبنى البرلمان فيما قالت الشرطة إنه هجوم إرهابي.