قوات حفظ السلام في لبنان: نفق ثان قرب حدود إسرائيل

أعلنت قوات حفظ السلام الدولية في لبنان ( #يونيفيل)، في بيان، الثلاثاء، أنها تحققت من وجود نفق ثان قرب الحدود مع #إسرائيل، قرب الخط الأزرق الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل.

وذكرت القوة في بيانها أنها "مستمرة في متابعة هذه القضية بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال الرئيس اللبناني، #ميشال_عون، إن لبنان يرفض أي ممارسات يمكن أن تؤدي إلى توتير الوضع على الحدود مع إسرائيل وإنه حريص على الاستقرار في الجنوب.

وتجيء هذه التصريحات بعد أسبوع من بدء إسرائيل عملية تستهدف أنفاقا تقول إن حزب الله حفرها.

وأعلنت إسرائيل أن جماعة حزب الله التي تمتلك ترسانة كبيرة من السلاح حفرت أنفاقا عبر الحدود لاستخدامها في تنفيذ هجمات داخل إسرائيل بدعم من إيران. ولم يصدر أي تعليق عن حزب الله بعد.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن عون أبلغ قائد قوات حفظ السلام الدولية أن لبنان "ينتظر نتائج التحقيقات في موضوع الأنفاق والتي تتولاها القيادتان اللبنانية والدولية".