مخطط إسرائيل للتقسيم.. دعم حماس وإضعاف السلطة

يجمع خبراء وسياسيون على أن إسرائيل تسعى حاليا إلى تطبيق سياسة "فرق تسد" بين الفلسطينيين من خلال تعزيز قوة حركة حماس في قطاع #غزة وإضعاف السلطة الفلسطينية في #الضفة الغربية.

وفي خطاب للرئيس الفلسطيني #محمود_عباس تم بثه عبر شاشات تلفزيون فلسطين يوم أمس، قال إن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا تضغطان على السلطة الفلسطينية لكي تواصل دفع الأموال إلى حركة حماس. وأن "تزيد كمية الأموال التي تدفعها. فما معنى ذلك. ببساطة الهدف هو إبقاء الحال كما هو عليه، دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة الغربية إلى الأبد".

وذكر الرئيس عباس أن السلطة الفلسطينية كانت تدفع 110 ملايين دولار لقطاع غزة خفضتها إلى 96 مليون بعد اتخاذ إجراءات أفاد أنها تستهدف "حركة حماس وليس الشعب في غزة"، موضحا أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع فصل الضفة الغربية عن القطاع.

من جهتها، قالت حركة حماس إن السلطة الفلسطينية فرضت عقوبات على قطاع غزة، وإنها "شريكة في الحصار المفروض عليه من قبل إسرائيل". نافية وجود نوايا لديها "لإقامة دولة فلسطينية في غزة".

وأدخلت قطر إلى قطاع غزة 30 مليون دولار على مرحلتين بتنسيق مع إسرائيل.

حركة فتح أوضحت أن " الأموال القطرية دخلت مهرّبة عبر مطار اللد (بن غوريون) لتوزيعها على قيادات حركة حماس وعناصرها بما يتعارض مع القوانين الفلسطينية التي تكافح التهريب، وبما تمثله هذه الأموال من دعم للانقسام وترسيخ لسلطة الانقلاب بدلاً من إنجاز المصالحة الوطنية".

وأشارت إلى أن هناك أسبابا عديدة تدفع إسرائيل للسماح بهذه الخطوات "أهمها إبقاء حالة الانفصال القائمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وإضعاف السلطة الفلسطينية وإبقاؤها تحت الضغط لتنفيذ مشاريع إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مقابل تقوية نفوذ حماس في غزة".

الخبير والباحث في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور صرح لـ "العربية.نت" أن هناك ازدواجية إسرائيلية واضحة ضد طرفي الانقسام الفلسطيني. إسرائيل" سمحت بدخول 30 مليون دولار دفعتها قطر حتى الآن إلى قطاع غزة وذهبت مباشرة إلى موظفي حركة حماس، وفي المقابل تقوم بممارسات في الضفة الغربية لإضعاف السلطة الفلسطينية وانتهاك سيادتها، وآخر ذلك اقتحام مدينة رام الله أمس على بعد أمتار من منزل الرئيس الفلسطيني واقتحام مقر وكالة الأنباء الفلسطينية وفا".

ويرى منصور أن الإعلام الإسرائيلي منسجم مع هذا التوجه وكذلك الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مؤكدا أن "إسرائيل تكافئ حماس، وتقويها في غزة، وتضعف السلطة وتشوه صورتها في الضفة".



ويشير منصور إلى أن إسرائيل "معنية بصمود حماس في غزة حتى يبقى الانقسام مهما كان الثمن ومهما كانت المخاطر الأمنية لأن ذلك يخدمها استراتيجيا. وفي المقابل تريد إضعاف السلطة في الضفة لأن لديها مشاريع وأجندات للتنفيذ أهمها الاستيطان. هي تريد أن تبقى السلطة أشبه ببلدية تقدم الخدمات للسكان".

من جهته، قال عبد الله عبد الله نائب مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح إن ما يجري حاليا هو تنفيذ مباشر لصفقة القرن التي تحدث عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. من ناحية تقوم إسرائيل وبالتعاون مع #قطر بضخ الأموال إلى قطاع غزة بحجج إنسانية، "وهل من يريد أن يكون إنسانيا يقطع أموال الأونروا. ما هو ثمن هذه الأموال". مشيرا إلى أن الصورة حاليا واضحة وهي "تعزيز قوة حماس وسلطتها في غزة. وإضعاف السلطة في رام الله من أجل فصل الضفة عن القطاع وهو أحد أهم بنود صفقة القرن".

ويرى عبد الله أن هناك مساعي إسرائيلية واضحة لتشويه سمعة وصورة السلطة الفلسطينية في رام الله من أجل "مواصلة مشاريع الاستيطان والتهويد، ومعاقبة السلطة بسبب حراكها السياسي السلمي والدبلوماسي لفضح إسرائيل خصوصا على المستوى الدولي".

لكن حركة حماس تقول من جانبها إن هذه الأموال ليست ثمنا سياسيا، وأن أحدا لم يطلب منها "تهدئة أو أي شيء آخر مقابل الأموال". وأشارت إلى أنها مساعدات تأتي "لدعم سكان قطاع غزة الذين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة وفي حصار إسرائيلي خانق".

مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية قال لـ "العربية.نت" إن ما يجري حاليا هو مخطط إسرائيلي قديم مبني على "رفض قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأن تختزل الدولة في غزة، دون الضفة".

وأضاف البرغوثي أن حركتي فتح وحماس تتحملان المسؤولية عن هذا الوضع، وأن الخروج من هذه الأزمة يجب أن يكون عبر بوابة المصالحة الفلسطينية.