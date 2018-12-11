مقتل مدير أمن محافظة تركية بإطلاق نار

لقي مدير أمن محافظة ريزه التركية (شمال شرق)، التي يتحدر منها الرئيس رجب طيب أردوغان، حتفه على يد شرطي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الثلاثاء.

وأفادت الوكالة التركية الرسمية أن مدير الأمن، ألطوغ وردي، توفي في المستشفى إثر إطلاق النار عليه في مبنى أمن المحافظة. وأضافت أنه تم اعتقال الشرطي المشتبه بتنفيذه العملية.

وأفاد حاكم المحافظة كمال تشبر أن شخصين آخرين أصيبا في الحادثة، مشيرا إلى أنهما بحالة صحية "جيدة"، وفق ما أفادت قناة "إن تي في" التركية.

وأوضح تشبر أن المشتبه به فتح النار على مدير الأمن، بعدما طلب نقله لأنه حصل على مقعد في الجامعة.

ونقلت "إن تي في" عن تشبر قوله "لم يحصل على الأرجح على الرد الذي كان يرغب به".

وتم تعيين وردي مدير أمن ريزه في آب/اغسطس 2017. وعمل قبل ذلك ضمن فريق حماية رئيس الوزراء في القنصلية التركية في القدس.

وولد أردوغان في اسطنبول لكنه قضى أعوامه الأولى في ريزه المطلة على البحر الأسود قبل أنه يعود إلى المدينة الكبيرة مطلع مراهقته.