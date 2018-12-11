مقتل 4 جنود أفغان بهجوم انتحاري.. وطالبان تتبنى

قتل أربعة عناصر من قوات الأمن الأفغانية وأصيب ستة آخرون في هجوم انتحاري، استهدف موكبهم، صباح الثلاثاء، في منطقة قريبة من كابول كما أفادت وزارة الداخلية.

وتبنت حركة طالبان الهجوم عبر الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد على تويتر.

ووقع الانفجار في منطقة باغمان غرب العاصمة، كما أعلن الناطق باسم الوزارة، نجيب دانيش، بدون أن يوضح ما إذا قام الانتحاري بتفجير نفسه في سيارة أو كان راجلاً.

وقال مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن سيارة مفخخة انفجرت عند مرور موكب لجهاز الاستخبارات الأفغاني أثناء عودته إلى كابول في ختام عملية ليلية للجيش.

من جانب آخر، قتل ثمانية شرطيين أفغان وأصيب أربعة آخرون ليل الاثنين الثلاثاء في هجوم شنته طالبان على موقعهم في إقليم أرغستان، كما أعلن مكتب حاكم ولاية قندهار (جنوباً).

والشهر الماضي قدر الرئيس أشرف غني عدد العسكريين الذين قتلوا منذ مطلع 2015 بنحو 30 ألف عنصر، وهي حصيلة أعلى بكثير مما كان يتم إعلانه حتى الآن.

وحذر جنرال أميركي، الثلاثاء، من أن خسائر الجيش الأفغاني قد تصبح "لا تحتمل" في حال لم يتم اتخاذ إجراءات بشكل عاجل لتحسين تجنيد وتدريب القوات.

ورغم جهود المجموعة الدولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاماً في أفغانستان منذ التدخل الأميركي عام 2001 الذي أطاح بنظام حركة طالبان، واصل المتمردون تكثيف هجماتهم ضد قوات الأمنية الأفغانية عام 2018.

وبدأ المبعوث الأميركي للسلام، زلماي خليل زاد، في مطلع كانون الأول/ديسمبر في باكستان جولة ثالثة في المنطقة في محاولة لحمل حركة طالبان على المشاركة في محادثات سلام.