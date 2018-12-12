الشرطة الفرنسية تكشف تفاصيل عن هوية منفذ هجوم ستراسبورغ

كشفت الشرطة الفرنسية هوية منفذ الهجوم الدموي الذي استهدف أحد الأسواق في مدينة #ستراسبورغ الفرنسية، يوم الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص قبل أن يلوذ بالفرار وتبدأ قوات الأمن الفرنسية عملية ملاحقته.

وبحسب ما أعلنت الشرطة الفرنسية مساء الأربعاء، فإن المنفذ يُدعى #شريف_تشيكات ويبلغ من العمر 29 عاماً وهو صاحب سجل إجرامي طويل وذو أسبقيات جرمية عديدة من بينهما عدد من جرائم السطو والسرقة الخطيرة.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية، إن شريف يحمل #الجنسية_الفرنسية ومصنف لدى أجهزة الأمن في أوروبا على أنه "متطرف"، وسبق أن تم سجنه في ألمانيا عام 2016 و2017 لارتكابه جرائم سرقة، وفي العام 2017 رحلته السلطات الألمانية إلى فرنسا.

وبحسب المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام البريطانية واطلعت عليها "العربية.نت" فإن قوات من #الأمن_الفرنسي داهمت منزل تشيكات وفتشته بعد الاشتباه بضلوعه في جريمة قتل، لكن تشيكات لم يكن في المنزل عند تفتيشه، وبعدها بساعات قليلة ارتكب المجزرة في أحد أسواق أعياد الميلاد بمدينة ستراسبورغ الفرنسية ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 13 آخرين بجراح.

وبدأت الشرطة الفرنسية، الأربعاء، حملة مطاردة لاعتقال تشيكات الذي لا يزال هارباً، فيما أعلن وزير الداخلية الفرنسية أن وحدة مكافحة الإرهاب بدأت التحقيق في الحادث على اعتبار أنه "عملية إرهابية"، مشيراً إلى أن 350 من رجال الشرطة الفرنسية بدأوا عملية مطاردة من المفترض أن تنتهي إلى اعتقال تشيكات الذي يُشتبه في أنه ارتكب الهجوم في ستراسبورغ.