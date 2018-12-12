عون: نتائج جهود تشكيل الحكومة ستظهر خلال يومين

قال الرئيس اللبناني ميشال #عون اليوم الأربعاء إن الجهود لحل أزمة تشكيل الحكومة في البلاد ستؤتي ثمارها خلال اليومين المقبلين.

وبعد سبعة أشهر من الخلافات السياسية بشأن توزيع الحقائب الوزارية، تدخل عون في العملية وحذر من "كارثة" إذا باءت جهوده بالفشل.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، اليوم الأربعاء، إن الشراكة بين عون ورئيس الوزراء المكلف سعد #الحريري، إلى جانب التوافق الوطني، ستقود حتما إلى تشكيل حكومة جديدة رغم كل العقبات.

موضوع يهمك أكد الرئيس اللبناني ميشال #عون اليوم الثلاثاء أنه يتدخل في الجهود المتعثرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، محذراً من أن... لبنان.. عون يتدخل لحل أزمة الحكومة ويحذر من "كارثة" العرب و العالم

وكان باسيل، عضو التيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون، يتحدث في مؤتمر عن الاستثمار في لندن حيث من المقرر أن يلقي الحريري كلمة في وقت لاحق اليوم.

وفشلت الأحزاب السياسية اللبنانية في تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات العامة التي أجريت في مايو/أيار الماضي.

من جهته قال الحريري الذي يحضر المؤتمر أيضا، للصحفيين إنه "متفائل دائما" وذلك ردا على سؤال عن آفاق تشكيل الحكومة الجديدة بعد سبعة أشهر من المشاحنات السياسية.

كما ذكر #الحريري على "تويتر" أن الحكومة الجديدة ستلتزم كل الالتزام بالإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر للمانحين هذا العام ومن بينها إصلاحات في الموازنة.

في سياق متصل، نقل النائب اللبناني علي بزي عن رئيس البرلمان نبيه بري قوله اليوم الأربعاء، إنه متفائل إزاء التوصل لحل قريبا بخصوص أزمة تشكيل الحكومة.

وقال بزي للصحفيين في تصريحات بثها التلفزيون إن بري قال إن هناك مساعي جدية لتشكيل حكومة وإن تفاؤله ينبع من تدخل الرئيس ميشال عون في العملية خلال اليومين الأخيرين.