كندا.. إطلاق سراح مشروط لابنة مؤسس هواوي

في تطور لافت، قد يؤدي إلى تهدئة التوتر الذي تصاعد في الآونة الأخيرة بين كندا والصين، وافق قاضي المحكمة العليا في مقاطعة "British Columbia" الكندية الثلاثاء على منح المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات مينغ وانتشو، التي أوقفت في فانكوفر في الأول ديسمبر الجاري إطلاق سراح مشروطاً.

وقال القاضي في ختام جلسة استماع إنّ "خطر عدم مثولها أمام المحكمة التي ستنظر في طلب الولايات المتحدة تسلّمها يمكن خفضه إلى مستوى مقبول من خلال شروط المراقبة التي اقترحها محاموها".

وكان هذا القاضي أبدى في وقت سابق عدم رضاه عن الاقتراح المقدم من المحامين بإطلاق سراح ابنة مؤسس شركة هواوي "Meng Wanzhou" بكفالة مالية قدرها 15 مليون دولار كندي، من المُحتمل أن تكون مقدمة من زوجها. وأجّل القضية إلى الثلاثاء، قائلاً إنه لن يصدر قرار بهذا الخصوص إلا إذا كان الكفيل من المقيمين في المقاطعة.

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من جهتها، ذكرت شركة #هواوي_الصينية للتكنولوجيا بوقت سابق أنها تتوقع "استنتاجا عادلاً" من محكمة كندية بشأن ما إذا كانت ستطلق سراح المديرة المالية بكفالة بعد اعتقالها في وقت سابق من الشهر الحالي.

واحتجت #الصين بشدة على اعتقال منغ وان تشو، وطالبت الولايات المتحدة بسحب الاتهامات الأميركية التي دفعت المسؤولين الكنديين إلى احتجازها أثناء تغييرها الطائرة في مدينة فانكوفر، بولاية كولومبيا البريطانية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وسعت الولايات المتحدة إلى اعتقال منغ بشبهة سعيها إلى تجنب العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وإيران.

يذكر أن السلطات الصينية كانت أوقفت في وقت سابق الثلاثاء دبلوماسيا كنديا سابقا، طالبت منظمة دولية يعمل لحسابها، بالإفراج عنه، في وقت عبرت عدة مرات خلال الأيام الماضية عن غضبها من اعتقال منغ.