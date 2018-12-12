فرنسا.. توقيف 4 أشخاص على صلة بمهاجم ستراسبورغ

أعلن ممثل الادعاء في باريس، ريمي هايتز، أنه تم اعتقال أربعة أشخاص على صلة بالمشتبه به الرئيسي في تنفيذه هجوماً بستراسبورغ مساء الثلاثاء.



وقال هايتز للصحافيين، الأربعاء، إنه "نظراً للهدف وأسلوب الهجوم وسجله وشهادات من سمعوه تم استدعاء شرطة مكافحة الإرهاب".



وحددت الشرطة هوية المشتبه به وهو شريف شيخات (29 عاماً) المولود في ستراسبورغ والمعروف لدى أجهزة المخابرات بأنه يمثل خطرا أمنياً محتملاً.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، قد أعلن، فجر الأربعاء، أن الحكومة رفعت مستوى التأهب الأمني في البلاد عقب الهجوم "الإرهابي" بسوق عيد الميلاد في ستراسبورغ.

وقال كاستانير للصحافيين: "نحن الآن في فرنسا عند مستوى أمني عالٍ. لقد قررت الحكومة للتو الانتقال إلى مستوى هجوم طارئ، مع فرض إجراءات رقابة مشددة على الحدود وفي كل أسواق عيد الميلاد في فرنسا وذلك بهدف تجنب خطر حدوث هجوم يقلد هجوم ستراسبورغ"، الذي أوقع 3 قتلى و13 جريحاً.

إلى ذلك، أوضحت الشرطة أن إطلاق النار وقع وسط المدينة، قرب سوق لأعياد الميلاد، وقد تمكن المهاجم من الفرار.