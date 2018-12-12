هجوم في سوق للميلاد.. شاهد اللقطات الأولى من ستراسبورغ

أعلن وزير الداخلية الفرنسي الأربعاء، وقوع 3 قتلى، وإصابة 13 شخصاً، في الاعتداء الذي وقع مساء الثلاثاء وسط ستراسبورغ، شرق فرنسا، قرب سوق شهير لعيد الميلاد في المدينة.

وأوضح مراسل العربية بأن الشرطة تطارد رجلاً يبلغ من العمر 29 عاماً، تمكنت من تحديد هويته، بعد أن تبين أنه كان مدرجاً على لوائح المشتبه بصلتهم بالإرهاب.

كما أوضح أن العديد من مرتادي المطاعم في تلك المنطقة السياحية، اضطروا للاختباء داخلها وعدم التحرك، لساعات.

وكتب نائب رئيس البلدية آلان فوناتنل في تغريدة "إطلاق نار في وسط ستراسبورغ. شكراً للجميع لبقائهم في المنازل حتى تتوضح الأوضاع".

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن حادثاً خطيراً يجري وسط المدينة، مناشدة الجميع ملازمة المنازل.

وتداولت مواقع التواصل مقاطع مصورة للحظات إطلاق النار، ولم يتضح بعد ما إذا كان للهجوم أي ارتباطات إرهابية.