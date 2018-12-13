الإعلام الصيني يدعو كندا لـ"تحدي" أميركا في قضية هواوي

قالت صحيفة غلوبال تايمز الحكومية في افتتاحية، الخميس، إن على كندا أن تنأى بنفسها عن "الهيمنة" الأميركية وتمنح حرية غير مشروطة للمسؤولة التنفيذية الصينية، منغ وان تشو، المحتجزة في فانكوفر بناء على طلب واشنطن.



واتهم الادعاء الأميركي المديرة المالية العالمية لشركة هواوي الصينية بتضليل بنوك بشأن معاملات مرتبطة بإيران، وهو ما يعرض البنوك لخطر انتهاك العقوبات.



وألقي القبض عليها في الأول من ديسمبر/كانون الأول، وتم الإفراج عنها بكفالة الثلاثاء. وسيطلق سراحها إذا لم تقدم الولايات المتحدة طلباً رسمياً بترحيلها خلال 60 يوماً من القبض عليها.



ولا يوجد سجل جنائي لمنغ في أي مكان بالعالم. وقالت الصحيفة إن القبض عليها ينتهك اتفاقية لتسليم المجرمين بين الولايات المتحدة وكندا، مضيفة أن بوسع كندا إنهاء الأزمة فوراً عبر الإفراج عن منغ بلا شروط بدلاً من التصرف وكأنها الولاية الأميركية 51.



وأوضحت الصحيفة: "يجب أن تنأى كندا بنفسها عن الهيمنة الأميركية وتنفذ التزاماتها للمساعدة في الحفاظ على النظام الدولي وحماية حقوق الإنسان".

وتحتجز السلطات في الصين الدبلوماسي الكندي السابق، مايكل كوفريج، للاشتباه بضلوعه في أنشطة تضر بالأمن القومي الصيني. وألقي القبض عليه الاثنين.

كذلك ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أنه لا يوجد دليل على أن اعتقال كوفريج يتصل بأي حال من الأحوال بالقضية، لكنها قالت إن "هذا الافتراض ينبع من تمادي كندا كثيراً وبطبيعة الحال يعتقد الناس أن الصين ستنتقم".



من جهتها، حذرت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، الولايات المتحدة الأربعاء من تسييس قضايا تسليم المشتبه بهم بعد يوم من تصريح الرئيس دونالد ترمب بأنه سيتدخل في القضية إذا كان هذا يخدم مصالح الأمن القومي.



وفي افتتاحية أخرى الخميس، اتهمت صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية الولايات المتحدة باختلاق الواقعة الدبلوماسية لخدمة أهداف سياسية، قائلة: "تخطئ واشنطن إذا ظنت أنها تستطيع احتجاز منغ رهينة وأن تربط إطلاق سراحها بالحصول على تنازلات في المحادثات التجارية القادمة".