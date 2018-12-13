تيريزا ماي تنجو من تصويت لحجب الثقة عنها

فازت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مساء الأربعاء بأكثرية 200 صوت مقابل 117 في تصويت أجراه نواب حزب المحافظين، الذي تنتمي إليه لحجب الثقة عنها، إثر إعلان جزء منهم رفضهم لاتفاق بريكست الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي.

وقال غرهام برادي المسؤول في حزب المحافظين إنّ نواب الحزب جدّدوا ثقتهم بزعيمتهم، بعدما فشل الجناح المتشدّد ضمن هؤلاء في حشد أكثرية الـ117 صوتاً اللازمة لحجب الثقة عنها.

ومع أنّ هذا التصويت أضعف ماي إلاّ أنّه حصّنها لمدة عام على الأقل ضدّ أي تحدّ جديد قد تواجهه داخل حزبها.

وأعلن نائب من حزب المحافظين، إليك شيلبروك، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي أبلغت نواب حزبها بأنها تعتزم مغادرة منصبها قبل انتخابات العام 2022 ولا تنوي خوض الانتخابات، فيما تسعى ماي للحصول على الدعم في مواجهة مذكرة سحب الثقة ضدها.

وفي وقت سابق أعلن 158 نائبا نيتهم التصويت لصالح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قبيل بدء الاقتراع على بدء سحب الثقة منها بمجلس العموم.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن أكثر من 150 نائبا سيعلنون دعمهم لماي، والذي عقد اليوم.