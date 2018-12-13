فرنسا.. الحكومة تدعو السترات الصفراء لعدم التظاهر السبت

دعا الناطق باسم الحكومة الفرنسية، الخميس، محتجي #السترات_الصفراء إلى الامتناع عن التظاهر، السبت، بينما طلب منهم رئيس الجمعية الوطنية ووزير الانتقال البيئي وقف حركتهم بالكامل.

وقال الناطق باسم الحكومة بنجامين غريفو لموقع "سينيوز" متوجهاً إلى المحتجين، إنه بعدما تمكن "السترات الصفراء" من "التعبير عن غضبهم الذي سمعته الحكومة، ما نطلبه منكم بمسؤولية هو التعقل السبت وعدم الذهاب للتظاهر".

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وأضاف: "في هذه المرحلة، لم نقرر حظر التظاهرات التي تجري السبت" في جميع أنحاء #فرنسا، لكن "ليس من الحكمة التظاهر" نظراً للاعتداء الذي حدث في ستراسبورغ، الثلاثاء، في إشارة إلى انشغال الشرطة في ضبط المظاهرات مما يشتت تركيزها على الأمن.

وذهب مسؤولون آخرون وشخصيات مهمة في الحكومة إلى حد المطالبة بوقف التحرك.

وقال رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران، إنه "أعتقد فعلا أن الحركة يجب أن تتوقف الآن للانتقال إلى بناء نموذج فرنسي جديد".

وأضاف في تصريحات لإذاعة "فرانس انتر" أنه "بشأن المسألة المؤسسة للحركة وهي القدرة الشرائية الأساسية، قُدمت ردود واسعة بصدق.. ووضعت أمور على الأمد القصير على الطاولة"، مؤكداً أنه يجب الآن أن "نعود إلى طريق الحوار".

ورأى أيضا أن الفرنسيين يجب أن "يستعيدوا حريتهم الكاملة في التنقل" بينما "تعيق هذه الحركة عمل الكثير من التجار والحرفيين".

ودعا إلى عدم السماح "بوقوع المظاهرات في العنف أو بأيدي ناشطين سياسيين يعتقدون أنهم يحققون أغراضهم على حساب السترات الصفراء".

أما وزير الانتقال البيئي فرنسوا دو روجي فقد عبر عن أمله في وقف التظاهرات.

وقال: "حان الوقت لوقف هذه التظاهرات، التجمعات اليومية عند المستديرات وخصوصا السبت في باريس والمدن الأخرى في فرنسا. هناك جانب من المسؤولية يجب التحلي به"، بعد خطاب ماكرون واعتداء ستراسبورغ.