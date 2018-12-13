قتلى وجرحى بحادث قطار في أنقرة.. وفيديو يوثق الخسائر

المصدر: أنقرة - فرانس برس، رويترز

قتل 9 أشخاص على الأقل وجرح 47 آخرون في حادث قطار سريع وقع في وقت مبكر الخميس بالعاصمة التركية أنقرة، وفق حصيلة جديدة أعلنها وزير النقل التركي.

وكانت حصيلة سابقة قد تحدثت عن سقوط 7 قتلى في الحادث، الذي وقع بالقرب من العاصمة التركية، عندما اصطدم قطار في رحلة بين أنقرة وقونية (وسط) بقاطرة كانت تقوم بكشف روتيني على سكك الحديد.

Two carriages of a high speed train, en route to Konya from Turkish capital Ankara, derail after crashing into an overpass injuring several people pic.twitter.com/GiEJ5kjHCr — TRT World Now (@TRTWorldNow) December 13, 2018

وقال وزير النقل التركي، جاهد طورهان، للصحافيين في مكان الحادث، إن الاصطدام أدى إلى سقوط تسعة قتلى، بينهم 6 ركاب وثلاثة عمال. وجرح 47 شخصاً آخرين.

كما ذكر مكتب محافظ أنقرة أن سائق القطار من بين القتلى.

ووقع الحادث في منطقة يني محله غرب العاصمة. وقد سقط جسر صغير فوق القطار الذي سحقت واحدة من عرباته بالكامل.

كذلك أفادت وسائل الإعلام التركية بأن القطار كان يقل أكثر من 200 راكب، موضحة أن الحادث وقع بعد دقائق فقط على مغادرة محطة القطارات في أنقرة.

ويقوم منقذون من جمعية الهلال الأحمر التركي بتوزيع أغطية وحساء على الناجين، الذين تم تجميعهم في جزء من طريق أغلق أمام السيارات.

وقال محافظ أنقرة، واصب شاهين، إن تحقيقاً يجري لتحديد أسباب الحادث.