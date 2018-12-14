أستراليا تحذر مواطنيها من إندونيسيا قبيل إعلان عن القدس

دعت الحكومة الأسترالية، التي تستعد للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، الجمعة، مواطنيها الذين يسافرون إلى #إندونيسيا المجاورة، إلى الحذر خشية عمليات انتقامية.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية في تحذير لمواطنيها إن "تظاهرات حصلت في الأسابيع الأخيرة حول سفارة أستراليا في جاكرتا وقنصلية أستراليا العامة في سورابايا".

وأضافت أن هذه التظاهرات "قد تستمر" داعية مواطنيها إلى "التحلي بأكبر قدر من الحذر".

ويرجح أن يعلن رئيس الوزراء الأسترالي، #سكوت_موريسون، السبت، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، احتذاء بالرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، وفق ما قال مسؤولون أستراليون دون الكشف عن هوياتهم.

ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة، لكن ترمب اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2017 قبل أن ينقل سفارة الولايات المتحدة إليها من تل أبيب.

وتزامنت الخطوة مع مواجهات دامية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة قتل خلالها 62 فلسطينيا على الأقل بنيران إسرائيلية.

وثمة سيناريو آخر يفترض أن موريسون لن ينقل سفارة بلاده إلى القدس، بسبب الكلفة المالية وخشية التداعيات الأمنية.

ويخشى موريسون هزيمة انتخابية العام المقبل ويحاول عبر خطوة نقل السفارة إلى #القدس اجتذاب الناخبين اليهود والمسيحيين المحافظين ونيل رضى البيت الأبيض.

لكن هذا القرار يهدد بتصعيد التوتر. وصرح السفير الفلسطيني في أستراليا، عزت عبد الهادي، بأنه حال اتخذت أستراليا هذه الخطوة، فإن الحكومة الفلسطينية ستدعو الدول العربية والإسلامية إلى "سحب سفرائها" و"اتخاذ تدابير مقاطعة اقتصادية".

وسبق أن أعربت الحكومة الإندونيسية عن استيائها هذا العام مما تعتزم أستراليا القيام به، وعلقت مشروع اتفاق تجاري بين البلدين.