الرئيس الفرنسي يدعو للهدوء قبل تظاهرات "السترات الصفر"

دعا الرئيس الفرنسي #إيمانويل_ماكرون إلى "الهدوء" و"النظام" قبيل تظاهرات مزمعة لحراك "السترات الصفر" واسع النطاق بعد أعمال شغب اندلعت في الأسابيع الماضية.

وقال ماكرون، الجمعة: "لا أعتقد أن ديمقراطيتنا تستطيع قبول احتلال الساحة العامة وأشكال العنف" التي شابت تظاهرات أيام السبت القليلة الماضية، لاسيما وسط باريس.

وفي تصريحاته التي أدلى بها بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أضاف ماكرون: "بلدنا بحاجة إلى الهدوء، بحاجة إلى النظام، بحاجة إلى العمل بشكل طبيعي مجددا".

وأصر الرئيس الفرنسي على أنه استمع إلى شواغل المتظاهرين، وأكد تعهداته بتعجيل وتيرة الإعفاء الضريبي. ورفض الدعوات إلى استقالته، والتي تعد من بين مطالب المحتجين.

ووسط تظاهرات عنيفة متوقعة في عطلة نهاية الأسبوع الخامسة على التوالي، أعلنت شرطة باريس، الجمعة، عزمها نشر مركبات مدرعة والآلاف من عناصر الأمن مجددا في العاصمة خلال نهاية الأسبوع الحالي.