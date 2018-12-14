جرائم القتل في لندن تبلغ أعلى مستوياتها في 2018

بلغت جرائم القتل في لندن في العام 2018 أعلى مستوى لها مقارنة بالأعوام العشرة الماضية، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة البريطانية وكالة فرانس برس، الخميس.

فبين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر من العام 2018 وقعت في العاصمة البريطانية 131 جريمة قتل، وهو العدد الأكبر منذ العام 2009 باستثناء العام 2017 الذي سجّلت فيه 135 جريمة.

وكان عمر ضحايا هذه الجرائم في العام 2018 يراوح بين 16 عاماً و24، وبلغت نسبة من هم دون التاسعة عشرة 25%.

وقد أسس رئيس بلدية لندن صادق خان وحدة خاصة لتخفيض العنف تنسّق مع الشرطة والقطاع الصحي والمجالس المحلية لتركيز الجهود على الشباب وعلى الفقراء والمهمشين، سعياً لتجنيب القاصرين التورّط في مثل هذه الجرائم.

وفي إنجلترا وويلز، ارتفع عدد جرائم القتل من 630 في حزيران/يونيو 2017 إلى 719 في حزيران/يونيو 2018، وهو ارتفاع بنسبة 14%.

ولا تدخل في هذه الأعداد حصيلة الهجمات التي نفّذها متشددون في لندن ومانشستر العام 2017.