جيش إسرائيل يطوق رام الله بالحديد.. ويعتقل 40 فلسطينياً

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إغلاق مداخل مدينة رام الله بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية إضافة إلى تواجد حواجز عسكرية إسرائيلية عند الطرق الفرعية المؤدية إلى المدينة والتي تقوم بتفتيش المارة والمركبات وتعيق وصول الفلسطينيين إلى مدينة رام الله.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن قواته اعتقلت 40 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية المحتلة ليلا خلال عملية بحث عن منفذ هجوم أوقع قتلى.

والهجوم الذي قُتل فيه جنديان، الخميس، على طريق التفافي قريب من مستوطنة جفعات آساف شرق رام الله، هو الثالث بسلاح ناري منذ شهرين في الضفة الغربية المحتلة. ولاذ المهاجم بالفرار.

وأرسل الجيش تعزيزات بعد الهجوم وطوّق مدينة رام الله، حيث مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومناطق أخرى.

وجاء في بيان للجيش "اعتقلت القوات 40 مشتبها بهم مطلوبين لضلوعهم في أنشطة إرهابية وأعمال شغب عنيفة استهدفت مدنيين وقوات أمنية".

وأضاف البيان أن 37 من الموقوفين هم أعضاء في حماس.