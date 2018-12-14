فرنسا.. ارتفاع عدد ضحايا هجوم ستراسبورغ إلى 4 قتلى

أعلن النائب العام الفرنسي، الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا هجوم ستراسبورغ إلى 4 قتلى.

وأمس الخميس أعلن مصدران بالشرطة أن المسلح المشتبه بقتله 4 أشخاص في سوق لهدايا عيد الميلاد بمدينة ستراسبورغ الفرنسية قتل، وذلك في نهاية لعملية بحث دامت 48 ساعة.

وقتل شريف شيخات (29 عاماً) في منطقة نويدورف/ميناو بستراسبورغ بعد عملية أمنية شنتها الشرطة الخميس على بعد نحو كيلومترين من موقع الهجوم، الذي وقع الثلاثاء.

وقال أحد المصدرين إن شيخات قتل بعدما بادر الشرطة بإطلاق النار وردت عليه.

من جانبه، صرح وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، للصحافيين فيما بعد أن أربعة رجال شرطة توصلوا إلى رجل يعتقدون أنه شيخات وذهبوا للقبض عليه.

وأشار كاستانير إلى أنه أطلق النار عليهم فردوا بإطلاق الرصاص وأردوه قتيلاً.