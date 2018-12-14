ماكرون: لا إعادة تفاوض على اتفاق البريكست

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يمكن إعادة التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والأمر الآن رهن البرلمان البريطاني ليتخذ الخطوة التالية.

تحدث ماكرون، الجمعة، بعد قمة أوروبية واجتماعات وجها لوجه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي تسعى للحصول على مساعدة قادة الاتحاد الأوروبي للحصول على موافقة النواب المتشككين بالاتفاق.

وشدد ماكرون "هناك اتفاق واحد، الاتفاق الوحيد المحتمل"، مضيفا "لا يمكننا إعادة التفاوض عليه". وأخبر الصحافيين أن الآن "حان وقت البرلمان البريطاني" ليقرر ما إذا كان سيقبله أم سيرفضه.

وأضاف أن زعماء الاتحاد الأوروبي مستعدون "لتوضيح ومناقشة" الاتفاق، وقال إنهم في القمة سعوا لدحض "الخيالات" المتعلقة بما يطلق عليه حائط الصد عند الحدود الأيرلندية.