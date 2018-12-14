ماي: البرلمان يطالب الاتحاد الأوروبي بتطمينات أكثر

قالت رئيسة الوزراء البريطانية إنها ترحب بتطمينات الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق بريكست، إلا أن برلمان بلادها بحاجة إلى مزيد من التطمينات.

وقالت تيريزا ماي، يوم الجمعة، إن هناك حاجة للقيام بالمزيد، وإنها تتوقع عرضاً إضافياً من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن التطمينات التي قدمها قادة الكتلة لها "وضع قانوني"، وأنها "يتعين أن تكون موضع ترحيب".

كذلك ذكرت ماي أنها ستعمل خلال الأيام المقبلة على الحصول على التطمينات التي يحتاجها أعضاء برلمان بلادها.

إلا أن زعماء الكتلة الأوروبية كانوا قد ذكروا أنهم لن يعيدوا التفاوض على الاتفاق، الذي لا يلقى قبولاً في البرلمان البريطاني.