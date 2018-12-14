رئيس رينو المؤقت: مجلس الإدارة لم يبحث تعيين خليفة غصن

أعلن فيليب لاجاييت، رئيس شركة رينو المؤقت، في بيان أصدرته الشركة، أن مجلس الإدارة لم يتطرق لفكرة تعيين رئيس جديد يحل محل #كارلوس_غصن لدى اجتماعه أمس الخميس.

وجاء في البيان أن لاجاييت "يرفض الشائعات الصحافية التي تتحدث عن خلافات داخل مجلس الإدارة"، مضيفا أن المجلس "لم يبحث إمكانية تعيين خليفة كارلوس غصن".

وقالت مصادر، الخميس، إن الحكومة الفرنسية تبحث عن مرشحين يمكن أن يحل أحدهم محل غصن، في الوقت الذي بدأ فيه أعضاء بمجلس الإدارة يعبرون عن شكوكهم في بقائه في منصبه بعد احتجازه في #اليابان للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر لرويترز أن الحكومة الفرنسية تبحث عن مرشحين ليحلوا محل غصن رئيس شركة #رينو، في الوقت الذي بدأ أعضاء بمجلس الإدارة يعبرون فيه عن شكوكهم في إبقائه في منصبه بعد أن وجهت له اليابان تهمة الاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية.



وخلال اجتماع، الخميس، جرى إطلاع مجلس إدارة رينو على التحقيق الذي تجريه #نيسان، شريكة رينو، والذي أدى لاعتقال غصن الشهر الماضي. ووجهت له اتهامات هذا الأسبوع فيما يتعلق بعدم إعلان الشركة عن دخل مؤجل بقيمة 43 مليون دولار كان قد رتب لتسلمه.

وأقالت نيسان غصن من رئاسة مجلس إدارتها بعد ثلاثة أيام من احتجازه لكن رينو قاومت الضغط لإقالته. وأحدثت الفضيحة توترا في علاقة الشراكة بين الشركتين.



وتمسك مجلس إدارة رينو، الخميس، بقرار أصدره في وقت سابق بالإبقاء على غصن في منصبه مع تولي مديرها العام منصب الرئيس المؤقت. وسيقود نائب رئيس مجلس الإدارة تيري بولور العمليات.