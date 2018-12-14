إسرائيل تقتحم رام الله.. اشتباكات وإصابة العشرات

شهدت الضفة الغربية، حيث يعيش نحو 400 ألف مستوطن وأكثر من 2,5 مليون فلسطيني، الجمعة، اشتباكات إثر تصاعد التوتر خلال اليومين الماضيين، ما أدى إلى مقتل فلسطيني، وإصابة العشرات، برصاص الجيش الإسرائيلي المطاط.

وأفاد مراسل العربية أن آليات إسرائيلية، اقتحم، الجمعة، مدينتي #البيرة ورام الله في الضفة الغربية، عقب اشتباكات عنيفة مع فلسطينيين.

وفي ساعة متأخرة من ليل الجمعة السبت اقتحمت القوات الإسرائيلية أحد أحياء البيرة، متوجهة نحو مخيم #الأمعري ، حيث داهمت أحد المنازل، مهددة بهدمه، فيما اعتصم داخله عدد من الأهالي.

خنق رام الله

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمدت إلى إغلاق مداخل #رام_الله بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية، على خلفية مقتل جنديين إسرائيليين في المدينة، الخميس.

وأقامت حواجز عسكرية إسرائيلية عند الطرق الفرعية المؤدية للمدينة، لتفتيش المارة والمركبات وإعاقة وصول الفلسطينيين إلى #رام_الله.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اعتقال 40 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة.

من جهته، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، برد قاس ضد "من يستهدف أمن إسرائيل وقواتها".

مقتل فلسطيني اعتقل من سيارة الإسعاف

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينياً قتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، خلال مواجهات شهدها مخيم الجلزون شمال رام الله. وأضافت في بيان "قتل مواطن وصل بحالة حرجة للغاية.. إلى مجمع فلسطين الطبي".

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات إسرائيلية حاولت اعتقال الشاب المصاب من سيارة الإسعاف، إلا أنها لم تنجح في ذلك وتم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى رام الله الحكومي، حيث أعلنت وفاته لاحقا.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول ظروف مقتل الشاب الفلسطيني خلال المواجهات التي شهدها مخيم الجلزون.

وشهد العديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بعد أن خرجوا للتظاهر، تلبية لدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، احتجاجاً على مقتل أربعة فلسطينيين يومي الأربعاء والخميس برصاص الاحتلال الإسرائيلي.