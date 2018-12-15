الضفة.. إسرائيل تهدم منزل فلسطيني بتفجيرين

هدمت قوات إسرائيلية، السبت، منزلاً لفلسطيني متهم بقتل جندي خلال مداهمة إسرائيلية بالضفة الغربية في وقت سابق من العام الحالي.

واستخدمت القوات تفجيرين تحت السيطرة لتدمير منزل إسلام أبو حميد، الكائن في رام الله، السبت، في عملية شارك بها عشرات الجنود والمركبات العسكرية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين رشقوا القوات بالحجارة، لترد الأخيرة "بوسائل مكافحة الشغب"، والتي تتضمن عادة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وكثفت إسرائيل مداهماتها بالضفة الغربية بحثا عن الذين شنوا هجمات مؤخراً في الأراضي المحتلة. وأوقفت إسرائيل العشرات من عناصر حركة حماس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وافق الخميس على الهدم الفوري لمنازل فلسطينيين رداً على عمليات إطلاق النار.