إنقاذ مهاجرين حاولا عبور مضيق جبل طارق فوق إطار شاحنة

أعلن خفر السواحل الإسبان، السبت، إنقاذ مهاجرين شابين حاولا عبور مضيق جبل طارق مستخدمين إطار شاحنة.

وقال متحدث باسم خفر السواحل، إن الشابين تم إنقاذهما بعد ورود "مكالمة من المغرب إلى مركز الإنقاذ البحري الإسباني تحذّر أن شابين موجودان فوق إطار شاحنة في خليج ألخثيراس".

وأضاف "أرسلنا سفينة إنقاذ وحذّرنا كل السفن في المنطقة (ثم) اتصلت بنا عبّارة لإبلاغنا أنها تمكنت من تحديد مكانهما". ولم تعلن السلطات عن عمر أو جنسية الشابين اللذين تم اقتيادهما إلى مرفأ ألخثيراس في جنوب إسبانيا.

ويحاول مزيد من المغاربة والمتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء مغادرة المغرب للوصول إلى أوروبا، سواء بحرا أو عبر تسلق السياج الشائك الذي يفصل المغرب عن جيبي سبتة ومليلية الإسبانيتين.

ووصل أكثر من 47 ألف مهاجر إلى إسبانيا من طريق البحر منذ بداية السنة، بينما لقي 743 حتفهم غرقا أو اعتبروا مفقودين أثناء هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.