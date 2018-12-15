غارة للجيش الأميركي تحصد 8 من حركة "الشباب"

أعلن #الجيش_الأميركي مقتل ثمانية من عناصر حركة "#الشباب" المتطرفة في غارة جوية على الجنوب من العاصمة الصومالية مقديشو.

وقالت قيادة إفريقيا بالجيش الأميركي في بيان إن الغارة شنت اليوم السبت قرب بلدة غندرشي الساحلية. ولم يرد في البيان أي إشارة إلى مدنيين.

وشن الجيش الأميركي خلال العام الجاري ما لا يقل عن أربعين غارة جوية، مستهدفاً حركة" الشباب"، التي تعد أكثر الجماعات المتطرفة نشاطا في إفريقيا.

وتسيطر "الشباب" على أجزاء من ريف جنوب ووسط #الصومال، وتواصل شن هجمات دامية في العاصمة مقديشو ومدن أخرى.

وتصاعدت وتيرة الغارات الجوية الأميركية بقوة منذ تولي الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، المنصب وموافقته على توسيع نطاق العمليات العسكرية في منطقة القرن الإفريقي.

كما استهدفت الغارات أيضا وجودا ضئيلا لمقاتلين على صلة بتنظيم #داعش.